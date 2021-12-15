عمرو سلامة يروج لفيلم «برا المنهج» قبل عرضه بساعات: هيطلع مش شبح

يحتفل صناع فيلم «برا المنهج» مساء اليوم بالعرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات التجمع الخامس، استعدادا لبداية عرضه في جميع دور العرض السينمائية.

عمرو سلامة يروج لفيلمه «برا المنهج»

وحرص مخرج العمل عمرو سلامة على تشويق الجمهور للفيلم، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، حيث نشر صورة له مع شخصية الشبح التي يجسدها الفيلم، وعلق عليها قائلًا: «من النهاردة فيلم (برا المنهج) في دور العرض المصرية، وسيتاح ليا أخيرا أحكي قصتي مع الشبح، اللي -من غير ما احرقلكم- بيطلع مش شبح».

أبطال فيلم «برا المنهج»

فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم: روبي، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

قصة فيلم برا المنهج

تدور أحداث فيلم «برا المنهج» حول الطفل اليتيم «عمر» الذي يتعرض للتنمر من زملائه في المدرسة بسبب شكله وارتدائه لنظارة طبية، فيريد عمر أن يثبت شجاعته أمام أصدقائه فيقرر الدخول إلى أحد المنازل المهجورة المقام أمام مدرسته، ولكنه مكان يخشاه الجميع حيث يحكى عنه العديد من الأساطير.

وبعد دخوله إلى المنزل يتعرف عمر على رجل مسن يعيش في البيت، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، ويبدآن معًا رحلة لاكتشاف الذات، وذلك في جو تشويقي، حسب البرومو الرسمي للفيلم الذي تم طرحه الفترة الماضية.

ويشهد هذا العمل ثالث تعاون يجمع بين المخرج عمرو سلامة والفنان الكوميدي ماجد الكدواني، حيث شاركا سويًا بفيلم «شيخ جاكسون» عام 2017، فضلًا عن فيلم «أسماء» عام 2011.