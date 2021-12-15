التعليم العالي: لن يُسمح للطلاب غير المطعمين بدخول الامتحانات النصفية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة ستقوم بإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في موعده المحقق سلفًا من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وهو وفق الأجندة المتعارف عليها بالوزارة.

عدم السماح أي طالب لم يحصل على اللقاح بدخول الامتحان

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة قد قررت عدم السماح بدخول أي طالب لأداء الامتحانات لم يحصل على لقاح كورونا من قبل، ولن يتم إعفاء إي من الفئات إلا الفئات الصادر بشأنها تقارير طبية تفيد عدم قدرتهم الصحية على تلقي اللقاح بشهادة من الطبيب المعالج، ولكن سيستلزم عليهم إحضار شهادة «PCR».

ضرورة تعامل الطلاب بجدية قرار التعليم

وفنّد: «أرجوا من كل الطلاب التعامل بجدية مع هذا الأمر، ولازم يدخل الطالب متطعم أو معاه شهادة «PCR» للطالب اللي عنده مشاكل طبية وفق تقارير طبية للطبيب الخاص به، وفيما عدا ذلك فكل الطلاب مطالبين بدخول الامتحانات بعد حصولهم على لقاح كورونا».

وأوضح أن الكيانات الوهمية التي رصدتها الوزارة هي كيانات غير شرعية تمنح درجات أكاديمية للطلاب، فيما لم يحصل مثل تلك الكيانات على رخص للإنشاء كمعاهد أو الأكاديمية أو الكلية من وزارة التعليم العالي، وبالتالي أي مكان يدرس للطلاب ولم يحصل على رخصة من وزارة التعليم العالي فبذلك يدعي كذبًا بأنه يمنح شهادات أكاديمية غير معترف بها.