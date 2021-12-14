وزير التعليم العالي: مصر تستضيف بطولتي عالم في اليد والاسكواش للجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية، تنظم ندوات كثيرة على مدار العام، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز ثقافة المواطنة عند طلاب الجامعات وتنمية مهاراتهم وثقافتهم وقدراتهم، والتوعية بمخاطر الفساد والتنوير لقضايا مجتمعية ومسرح الشباب، وأيضًا عقد مسابقات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مشاركة الجامعة المصرية في «حياة كريمة»

وأضاف وزير التعليم، في كلمته، خلال فعاليات لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة كفر الشيخ، أن الجامعات اشتركت في المشروع الرئاسي «حياة كريمة»، من خلال قوافل طبية وبيطرية ووجودنا من خلال مكاتب الاستشارات الهندسية في القرى والمراكز كافة؛ لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وهذا أمر مهم جدا يجب أن تقوم به الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة.

التنافس في 16 لعبة بالجامعات

وأوضح «عبد الغفار»، أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مسؤول عن دوري الجامعات في الألعاب الجماعية والفردية، وهناك اشتراك من كل مؤسسات التعليم في مصر من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد: «أكثر من 16 لعبة يتم التنافس فيها خلال العام الدراسي وأثناء العطلة الصيفية، وأيضًا التنافس من خلال بطولات دولية على مستوى الإقليم والعالم، حتى نكون متواجدين على الخريطة العالمية من خلال الاتحاد العالمي للجامعات».

وأشار، إلى أن مصر فازت باستضافة بطولة العالم للجامعات في الاسكواش في العام المقبل، وبطولة العالم لكرة اليد للجامعات في عام 2024، ونحقق مراكز متقدمة جدا في بطولات دولية على مستوى الجامعات.