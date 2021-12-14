وزير التعليم العالي: 7 مليارات جنيه ميزانية ميكنة المستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة بدأت العمل في محور التحول الرقمي منذ عامين؛ طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يتم العمل على ميكنة الجامعات: «نبدأ بالقطاع الطبي، وهي المرحلة الأولى من المشروع مجهزة تجهيزًا كبيرًا فيما يخص تطبيق الاختبارات الإلكترونية، وفي طريقنا نحو التوسع في التخصصات الأخرى، وبدأنا لتقييم الطلاب تقييما حقيقيا ومميكنا».

7 مليارات جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية

وأضاف وزير التعليم العالي، في كلمته، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة كفر الشيخ،: «من خلال ميزانية تصل إلى 7 مليارات جنيه، نقوم بميكنة المستشفيات الجامعية، وفي العام المقبل سننتهي من ميكنة معظم الاختبارات الإلكترونية في كل الجامعات والمستشفيات الجامعية».

تدشين مبادرة «كل يوم جديد»

وفي إطار قضية الوعي وبناء الإنسان من منطق توعية النشء واستعداد الجامعات من خلال خريجيها وطلابها، أكد «عبد الغفار»، أنه جرى تم تدشين مبادرات كثيرة داخل الجامعات المصرية، مثل مبادرة «كل يوم جديد»؛ لتعريف الطلاب في الجامعات المصرية بما يتم داخل الدولة، من خلال زيارات ميدانية لكل مشروعات الإنتاج في المصانع والطرق والأنفاق وقناة السويس والمشروعات الزراعية وغيرها.