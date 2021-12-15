الحكومة تقترض 36 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة غدا

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس الموافق لـ16 ديسمبر الحالي، حزمة من أذون الخزانة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 36 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، نيته طرح أذون خزانة غدا الخميس، بقيمة تصل إلى 35.5 مليار جنيه، تتنوع بين 4 مليارات جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 91 يوما، بينما يطرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه، في حين قرر طرح أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة 14.5 مليار جنيه بينما سيطرح أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة 14.5 مليار جنيه.

وزارة المالية تفوض البنك المركزي

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل عجز للموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي.

المالية تقترض منذ بداية الأسبوع الجاري نحو 41 مليار جنيه

واقترضت وزارة المالية منذ بداية الأسبوع الجاري نحو 41 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة اجال مختلفة بعد أن قام البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة أول أمس الثلاثاء نيابة عن وزارة المالية وتنوعت أسعار الفائدة بين 13.28% بالنسبة للأذون اجل 273 يوم في حين بلغ سعر الفائدة بالنسبة للأذون اجل 182 يوم نحو 12.45% بينما بلغ سعر الفائدة لأذون الخزانة 91 يوم بنحو 12.98% وأخيرا وصل سعر الفائدة بالنسبة لأذون الخزانة أجل 364 يوم نحو 12.05%.

ويتنظر مجتمع المال والأعمال ما سيسفر عنه الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غداً الخميس لبحث أسعار الفائدة بعد أن ثبتت اللجنة الأسعار للمرة السابعة على التوالي في نهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع بعد تثبيت لأسعار الفائدة لـ 7 مرات على التوالي منذ نهاية العام الماضي