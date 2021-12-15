مصير سعر الفائدة يحدده البنك المركزي غدا.. تعرف على التفاصيل

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، وفي آخر اجتماع لها خلال عام 2021، تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت بشأن أسعار الفائدة.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ما هو سعر الفائدة؟

وقبيل إعلان نتيجة سعر الفائدة، غدًا الخميس من قِبل البنك المركزي، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي تعريف سعر الفائدة وأهميتها.

يقول إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفائدة يحددها البنك المركزي، وهي عبارة عن تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر الفائدة على القروض والمدخرات استنادًا إلى سعر الفائدة الأساسية، مشيرًا إلى أنّ أسعار الفائدة هي العائد على رأس المال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه العميل نتيجة تنازله عن التصرف في أمواله لفترة زمنية محددة.

وأضاف «الدسوقي»، بأنّ أسعار الفائدة تختلف حسب المدة إن كانت شهرية أو سنوية فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

كيف يحدد المركزي سعر الفائدة

وبيّن أن لجنة السياسات النقدية للبك المركزي تحدد سعر الفائدة من خلال عدة عوامل بينها عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، إذ تتمثل العوامل غير المباشرة في ارتباط سعر الفائدة بعلاقة طردية مع التضخم، فكلما ازدادت نسب التضخم ارتفع سعر الفائدة، والعكس صحيح، أما في حالة الركود والانكماش فتنخفض الفائدة.

أما العوامل المباشرة في سعر الفائدة فتتمثل في زيادة عرض النقود التي تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض سعر الفائدة، والعكس صحيح في حالة زيادة نسبة الطلب على المعروض من النقود حيث يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة وتقليل معدل القروض، وفي حالة تثبيت أسعار الفائدة فإن البنك المركزى يستهدف ضبط منظومة الصرف.

وتتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل تلك الأسواق، فالسوق المالي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع وتجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، ما يؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة مستجيبًا لقوى العرض والطلب.

وكشف الدسوقى بأن للبنك المركزي عوامل أخرى يأخذها في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة مثل مؤشر التضخم أو الركود.

أهمية سعر الفائدة

ويقول «الدسوقي»، إنّ سعر الفائدة له أهمية كبيرة للأفراد والمنشآت بشكل عام لأنه يؤثر في حياتنا اليومية وأموالنا سواء بالرفع أو بالخفض.

هل يتأثر السوق المحلي بسعر الفائدة العالمية

تتأثر الأسواق العالمية بقرار سعر الفائدة للدولار الأمريكي لأن الدولار عملة رئيسية تقاس بها كثير من السلع والخدمات، ومن أهم هذه السلع الذهب والمعادن والاستيراد والتصدير للدول التي تربط عملاتها بالعملة الأمريكية وتعد مصر من تلك الدول.