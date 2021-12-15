40 آثرا جانبيا لحقنة البرد منها العمى.. مجدي بدران: خرافات في المجتمع

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حقنة البرد تُعد من الخرافات الموجودة في المجتمع العربي وليس المصري فقط، «دي خزعبلات، زي اللي يقولك لا تأكل السمك وأنت عندك برد، ده كلام بطيخ خالص»، موضحًا أن هذه الخرافات انتشرت نتيجة غياب الثقافة الصحية، لكن الآن أصبح هناك وعي، وارتفع هذا الوعي بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ إن حقنة البرد تحتوي على العديد من المضادات الحيوية، وهذا يُسبب أخطارا صحية كبيرة للغاية.

الفطر الأسود ظهر بسبب الإكثار من المضادات الحيوية بدون داعٍ

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الهند عندما أكثر مواطنوها من استخدام المضادات الحيوية، خاصة في أزمة كورونا، ظهر لديهم الفطر الأسود، وفطريات أخرى، وهذه الفطريات تأتي بسبب استخدام مضادات حيوية بطريقة عبثية بدون داع، رغم أن معظم الفيروسات التنفسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية، كون المضادات الحيوية تكون ضد البكتريا وليست ضد الفيروسات.

استخدام حقن البرد والمضادات الحيوية بدون داع يسبب مشاكل

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن استخدام حقن البرد والمضادات الحيوية دون داع، يسبب مشكلات، إذ يقلل المناعة، وينشر الفطريات في أجسامنا، فضلًا عن التهابات في الأمعاء، وتشنج في المعدة وإسهال حاد، وآلام أثناء البلع، وفقدان حاسة التذوق، والتهاب في الصدر، كل ذلك نتيجة استخدام حقن البرد والمضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، فضلًا عن ظهور بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي، إذ إن 60% من العدوى داخل المستشفيات، تكون ببكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي.

الكورتيزون يجب ألا يُستخدم إلا بمهارات خاصة

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن الكورتيزون يجب ألا يُستخدم إلا بمهارات خاصة وفي المستشفيات لأنه يقلل المناعة ويحبس السوائل داخل الجسم ويؤدي إلى ورم في الجسم، ويثقل الوزن، ويجعل الشخص عصبيا، ومرتبكا غير قادر على التركيز، فضلًا عن الإصابة بقرحة في المعدة، وارتفاع ضغط العين، وغشاوة في عدسة العين، وارتفاع سكر الدم، والهشاشة، قصور في العظم، وفقدان شهية وضعف العضلات، وضعف نمو في الأطفال، وفشل كلوي، وقصور في القلب، واحتشاء في عضلة القلب، وفقر الدم.

حقنة البرد قد تتسبب في نزيف للجهاز الهضمي

وأردف في الوقت ذاته أن تلك الحقنة قد تسبب نزيفا في الجهاز الهضمي، وتقلل المناعة، وتسبب حساسية في الجلد والصدر، وإفراز دموع، وارتفاع ضغط العين، «فيه 40 أثر جانبي لحقن البرد، أكيد طبعًا مش هييجوا لشخص واحد، بس فيه ناس جالها فشل كبدي وكلوي ومتعرفش من إيه، وفيه ناس ماتت ومتعرفش عندها إيه، وفيه ناس عندها سكر، ولما أخذت حقنة البرد كان فيها كورتيزون تسبب في ارتفاع ضغط العين وأصابهم بالعمى»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأدوية سلاح ذو حدين لا تستخدم إلا بأمر الطيبب.