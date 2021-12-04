مجدي بدران: لا داعي للقلق من أوميكرون.. «مفيش فقدان شم وتذوق»

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عدم وجود أي دليل حتى الآن على أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» أكثر قوة في الأعراض لكنه أكثر انتشارًا، ولا داعي للخوف في مصر لأنه لا يوجد حالات، موضحًا أن حالات أوميكرون إما التهاب عضلات أو إعياء شديد أو إغماء ومفيش فقدان شم وتذوق ولا التهابات رئوية وأغلب الإصابات تعالج في المنزل.

سبب المخاوف الأوروبية من أوميكرون

وأضاف «بدران» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على قناة «الحياة»: «وفي أوروبا توجد مخاوف بسبب إصابة 2.5 مليون حالة في الأسبوع كما أن المسنين نسبتهم كبيرة في أوروبا، وهم في حاجة إلى جرعة ثالثة».

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن قارة أوروبا أصيبت بالغرور وتخلت عن التدابير الوقاية وزادت التجمعات فاستغلّ الفيروس هذا الوضع وعاد إليهم بصورة جديدة هي أوميكرون.

أهمية التطعيم في مواجهة أوميكرون

وأشار إلى أن هناك خوفًا في أوروبا من موجة خامسة في فرنسا وموجة رابعة في ألمانيا، مؤكدًا: «من يخشى من الطفرات عليه تطعيم نفسه وأسرته وتوعية الجميع، ويجب تعزيز المناعة بالكمامة والأكل الصحي والبعد عن الفاست فود ويجب ممارسة الرياضة».

وواصل: «هناك زيادة في معدلات الإصابة للأطفال والمراهقين بشكل أكبر من أي سلالة، ويجب تطعيم الأطفال لمنع أي احتمال لهجوم أوميكرون علينا».