مجدي بدران: أوروبا أصبحت أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا رغم اللقاحات

قال الدكتور مجدي بدرن، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه بالرغم من تلقيح أغلب الدول الأوروبية لمواطنيها بلقاحات فيروس كورونا، إلا أنهم أصيبوا بالغرور وفتحوا الدول على بعضها البعض، ما أدى إلى زيادة أعداد الإصابات لـ2.5 مليون حالة جديدة أسبوعيا، «أوروبا بقت أكبر بؤرة لانتشار الفيروس».

بدران: الحل في تجنب الوفاة بعد الإصابة بالفيروس تلقي التطعيمات

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أن الحل الرئيسي في تجنب الوفاة بعد الإصابة بالفيروس تلقي التطعيمات الخاصة بالفيروس، والتي تقي من جميع المتحورات الجديدة، «كمان لازم علينا نلتزم بالإجراءات الاحترازية ونغسل أيدينا ونستخدم الكحول ونلتزم بالابتعاد، ونغير الكمامة كل 4 ساعات».

وأوضح أن المتحور الجديد أوميكرون مزيج من المتحورات التي حدثت من قبل، «وجدوا فيه 32 طفرة في الشوكة المكونة ليه، وده خلاه واسع الانتشار، ومعدل انتشاره مرتفع جدا في أوروبا، والأوروبيين أصابهم الغرور بعدما سبقوا العالم في التطعيمات».

تلقيح الأطفال والشباب الحل الأمثل لمنع ظهور طفرات جديدة

وأكد أن تطعيم الأطفال والشباب بلقاحات كورونا الحل الأمثل لمنع ظهور طفرات جديدة من الفيروس في مصر، فالأطفال والمراهقون أرض خصبة للإصابة بالمتحور الجديد، «مش عايزين سلالات جديدة تهدد الأجيال لأنهم بينقلوا للي حواليهم، وده ممكن يصاب بيه كبار السن بشكل فادح».

وتابع: «تطعيم الأطفال يقينا ويقلل من انتشار التحورات ويرفع المناعة المجتمعية، ولو قدرنا ننجزه هنكون من أوائل الدول اللي قضت على الفيروس قبل دول أخرى».