رئيس الوزراء لمدير الأمم المتحدة: مصر مستعدة لتنظيم مؤتمر تغير المناخ

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وذلك على هامش حضوره افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مدبولي: نرحب بالتعاون لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27

رحب رئيس الوزراء، وفي بداية الاجتماع، بالدكتورة غادة والي، مؤكداً ترحيب مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، للاستعداد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 الذي تستضيف مصر نسخته العام المقبل، وإعداد العديد من الملفات لطرحها وأبرزها ملفات حماية البيئة المختلفة، والحفاظ على الثروة الصحراوية التي تتمتع بالتنوع البيولوجي، وغيرها من الملفات التي تشغل العالم في هذا الخصوص.

وكيل أمين عام الأمم المتحدة: سعيدة بخروج المؤتمر بصورة مشرفة

من جانبها وجهت الدكتورة غادة والي، الشكر لمصر لاستضافتها «مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، معربة عن سعادتها لخروج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة، ووصفت إعلان شرم الشيخ بانه مهم ويأتي في الوقت المناسب لضمان وجود إجراءات ناجعة لمكافحة الفساد خلال أوقات الأزمات والتعافي الاقتصادي.

وقالت والي، إن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف سوف تكون منبرا لإطلاق العديد من المبادرات كـ«GRACE» التي تركز على التعليم والشباب، ومبادرة أخرى تركز على تحسين التعاون الدولي ومكافحة الفساد في مجال الرياضة.

وأضافت والي، أن تعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع جمهورية مصر العربية، هو تعاون قديم العهد يعود لأكثر من 20 عاماً مع عدة وزارات، متابعة أن المكتب يبدي استعداده لمناقشة أية أولويات جديدة.

وأوضحت والي، أن مكتب الأمم المتحدة في مصر أحد أكبر مكاتب المنظمة، وهو مكتب إقليمي مسؤول عن منطقة شمال أفريقيا بأكملها، مشيرة إلى الجهد المبذول من جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكيل أمين عام الأمم المتحدة: مصر قطعت شوطًا طويلا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكدت والي، أن مصر قطعت شوطًا طويلاً في هذا الإطار، مشيدة في هذا الصدد بالتنسيق والتعاون المثمر والبناء مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وفيما يتعلق باستضافة مصر مؤتمر COP27، أوضحت والي، أنه يتم إعداد ورقة عمل سيتم عرضها في COP27 بالعديد من القضايا، مؤكدة حرص المكتب على التعاون مع مصر في العديد من المجالات المرتبطة بمنع الجريمة وتبادل الخبرات، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من خبرات كثيرة في هذه المجالات.

ورحبت والي، بدور مصر من خلال مشاركة خبراتها في مجال الوقاية من الإرهاب، وكذلك بأية فرص شراكة إضافية من أجل الاستمرار في دعم تطوير سياسة مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشارك كذلك عن طريق عدة مبادرات في المنطقة وقارة أفريقيا ككل، مثل منتدى أسوان «مركز القاهرة الدولي لحل الصراعات وحفظ وبناء السلام ومنظمة التعاون الإسلامي، منظمة تنمية المرأة»، وخلال ذلك انخرط مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدد من الملفات مثل الوقاية من الإرهاب، ومنع التطرف المقرون بالعنف.

وأكدت الدكتورة غادة والي أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد اطلق سابقا هذا العام رؤية خاصة بالقارة الأفريقية، تركز على أهم التحديات والفرص التي تواجهها القارة، موضحة انه يتم الترتيب لعدد من المبادرات الجديدة والمبتكرة لعموم أفريقيا، والتي تركز على اهم واكبر التحديات والفرص التي تواجهها القارة.