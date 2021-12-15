متابع لمبروك عطية: «عندي عيب بمشي أعد أدوار العمارات».. والشيخ: «حاسب لعربية تخبطك»

أجاب الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال أحد المواطنين، إذ قال في سؤاله «أنا عندي عيب.. بمشي في الشارع بفضل أعد أدوار العمارات حولي»، إذ رد عطية: «والله كويس إنك عارف إنه عيب، بس إن شاء الله ربنا يخلصك من هذا العيب، حتى تلتفت إلى طريقك ومتجيش، وأنت بتعد في أدوار عمارة تخبطك عربية لا قدر الله، أو تعمل حادثة»، وذلك خلال صفحته الرسمية على موقع «يوتيوب».

الله عز وجل نهى المسلمين عن تمني ما عند بعضهم البعض

وأضاف «عطية»، أن الإنسان المسلم أثناء سيرة في الطريق «لا ليه دعوة بيمينه أو شماله، يخلي باله من العربيات اللي قدامه، ويلتزم بأداب عامة اللي اتربينا عليها وكبرنا عليها، «لما نبص للعمارات ونعد أدوارها، لو إنك بتنظر وأنت تمد عينيك لما متع الله به غيرك فهذا حرام»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه».

علينا الالتزام بأخلاقيات وأداب العامة في الطريق

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الله عز وجل نهى المسلمين عن تمني ما عند بعضهم البعض، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا»، فنحن منهيون عن هذا الأمر.