تفاصيل هتك عرض 3 أطفال على يد سيدة و5 آخرين بعين شمس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدة، لإدانتهم بهتك عرض واحتجاز 3 أطفال دون وجه حق، بعين شمس، في أبريل الماضي، لجلسة 9 يناير 2022، للحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

هتك عرض واحتجاز

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 8151 لسنة 2021 جنايات عين شمس، روت ما جاء في تفاصيل هذه الواقعة، وبيّن أمر الإحالة أن المتهمين «عبدالرحمن. س»، 18 عاما، حلاق، و«إبراهيم. م»، وشهرته طنطاوي، 18 عاما، طالب، و«سامح. ي»، 19 عاما، ميكانيكي، و«نادية. م»، 52 عاما، ربة منزل، و«محمد. س»، 21 عاما، حلاق، «محمد. م»، وشهرته الجوتش، 19 عاما، هارب، في غضون شهر أبريل الماضي، بدائرة قسم شرطة عين شمس، قام المتهمون من الأول حتى الثالث بهتك عرض الطفلتين المجني عليهما «أتيب. ج»، و«أنجويك. ج» واللتين لم تبلغا من العمر 18 عاما، بغير قوة أو تهديد، وذلك عن طريق مصادفتهما بالطريق العام فراودهما عن نفسهما فقبلتا، وقصدوا بهما سطح مسكن المتهم الأول وما إن انفردوا بهما حتى تحسسوا جسدهما ولامسوا مواطن عفتهما.

كما قامت المتهمة الرابعة، بالاشتراك مع الخامس والسادس، باحتجاز المجني عليهما، والطفل «أكوك»، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وعذبوهم بالتعذيبات البدنية إذ استشعروا تواجدهم مع المتهمين من الأول للثالث بسطح المسكن محل تواجدهم فقبضوا عليهم واقتادوهم عنوة وأحدثوا ما بهم من إصابات ثابتة بتقرير الطب الشرعي.

المجني عليهم يتحدثون أمام النيابة

وقال الطفل المجني عليه «أكوك»، إنه حال سيره في الشارع والطفلتين المجني عليهما، تصادفوا مع المتهمين وقصدوا مسكن المتهم الأول وآنذاك احتجزوه وتعدوا عليه بالضرب وهتكوا عرضه بأن حسروا بنطاله عنه وحرقوه بقداحة، وأحدثوا ما به من إصابات مثبتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وصوروا المقطع المرئي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر به حال اعتداء المتهمين عليه بالضرب.

وقالت الطفلة المجني عليها « آتیب. ج»، إنه خلال سیرها رفقة المجني عليهما، تقابلوا مع المتهمين من الأول حتى الثالث فاصطحبوهم لأعلى سطح العقار محل سكن الأول وهتكوا عرضها رضاء منها، وحال ذلك فاجأتهم المتهمة الرابعة ورفقتها الخامس والسادس فاقتادوهم إلى داخل مسكن الرابعة، واحتجزوهم وتعدوا عليهم وأحدثوا ما بهم من إصابات.

محاكمة جنائية

وأكدت التحريات التي باشرها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، اصطحاب المتهمين من الأول حتى الثالث للشاهد الأول والثانية والثالثة، قاصدين سطح مسكن المتهم الأول، وما إن انفردوا بالثانية والثالثة حتى تحسسوا جسدهما ولامسوا موطن عفتهما حال كونهما لم يبلغا الثمانية عشر عاما من عمرهما رضاء منهما، وكان رفقتهما الأول وحال ذلك فاجأتهم المتهمة الرابعة، وتعدت عليهم جميعا بالضرب ولاذوا بالفرار.

تقرير الطب الشرعي

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه «أكوك ك»، المشاهدة والموصوفة بجسده، جائزة الحدوث وفقا لأقواله ولا يوجد به أي آثار إصابة أخرى بعموم جسده، أما بالنسبة للمجني عليها «أتیب. ج»، فإن الإصابات المشاهدة بالرأس ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب، وهي جائزة الحدوث وفقا لما سردته بأقوالها، وفي تاريخ معاصر للواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت القضية في عدة جلسات، ثم أصدرت القرار المتقدم، بحجز الدعوى للحكم.