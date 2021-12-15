تجنيد النساء في الكويت.. التسجيل يبدأ الأحد المقبل

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، فتح باب التسجيل للعنصر النسائي اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير المقبل، لتتواصل عملية تجنيد النساء في الكويت التي سبق وأعلن عنها وزير الدفاع الكوتي في وقت سابق من هذا العام.

شروط تجنيد النساء في الكويت

وحدد موقع وزارة الدفاع الكويتية، الشروط العامة اللازمة لتجنيد النساء في الكويت، وتشمل: أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وأن تكون أتمت من العمر 18 عاما، ولم تتجاوز 26 سنة ميلادية، ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون لائقة صحيا للخدمة العسكرية، وأن تكون محمودة السيرة، وأن تجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها مع الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة، وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بدولة الكويت.

التخصصات المطلوبة للنساء المجندات

وأوضح بيان وزارة الدفاع الكويتية، أن التخصصات المطلوبة لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم، تشمل: اتصالات، إدارة، شبكات، إليكترونيات، طباعة، إدخال بيانات، أمن شبكات حاسب آلي، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة إليكترونيات، لحام بارد، هندسة ميكاتروكس، قانون، مفتشة أمنية، تربية بدنية، وهو ما يعني أن الاحتياج لهذه التخصصات كان سببا مهما لاتخاذ قرار تجنيد النساء في الكويت.

وأعلن وزير الدفاع الكويتي، في أكتوبر الماضي، دخول المرأة الكويتية السلك العسكري على مراحل تبدأ بالجهاز الطبي والأعمال الإدارية كمرحلة أولى.