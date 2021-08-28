الجيش الكويتي ينفي استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بـ 3 صواريخ

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ماتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وأكدت رئاسة الأركان العامة، أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث، وأهابت رئاسة الأركان بتحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد.

وكانت مصادر أشارت في وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع الكويتية، استدعت قوات عسكرية ونشرها على الحدود لتأمينها، كما تم استدعاء العسكريين المجازين للتواجد في المنطقة.

وأشارت المصادر، إلى اتصالات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها العراقية لمعرفة من يقف وراء إطلاق الصواريخ.

مصدر أمني: الصواريخ استهدفت آليات عسكرية متجهة للكويت من العراق

وكان مصدر أمني، أكد في وقت سابق، للصحيفة الكويتية، إن الأوضاع على الحدود مع العراق مستقرة، مشيرا إلى أن الصواريخ التي أطلقت من الأراضي العراقية لم تستهدف الأراضي الكويتية، بل استهدفت آليات عسكرية متجهة للبلاد من الأراضي العراقية وسقطت داخلها.

وقال المصدر، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأمن على الحدود.

وكانت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، قالت، مساء أمس الجمعة، إن عددا من الصواريخ سقطت على الحدود «العراقية الكويتية»، مضيفة أن 3 صواريخ سقطت في قضاء سفوان الحدودي مع الكويت، فيما لم يتسبب سقوط الصواريخ بأي خسائر بشرية أو مادية.

وكان مصدر أمني عراقي، أشار إلى سقوط صاروخين اثنين في محيط قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية، وعبر الثالث القاعدة.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت على أرتال لوجستية داخل قاعدة عسكرية أمريكية واقعة بين سفوان والجسر، بالقرب من محطة اميلحات، بمحافظة البصرة جنوب البلاد، في الحدود الفاصلة مع الكويت.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الجمعة، مقتل إرهابي وحرق دراجته النارية المفخخة شمال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت الخلية العراقية، في بيان، أن قوة أمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك شمال العراق تمكنت من خلال الفوج الثاني في اللواء 18 بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية من قتل إرهابي.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، أن القوة حرقت الدراجة النارية المفخخة التي كان يستقلها الإرهابي جنوب كركوك.