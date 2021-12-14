الكويت تتسلم رسميا أول مقاتلتين يوروفايتر من إيطاليا

سلمت شركة ليوناردو الإيطالية للصناعات الدفاعية، اليوم الثلاثاء، أول طائرتين من طراز يوروفايتر، للكويت؛ كجزء من صفقة تشمل 28 مقاتلة بقيمة إجمالية تصل لـ 7.95 مليار يورو، وفقا لبيان مشترك للشركة ووزارة الدفاع الإيطالية.

وعلق وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني على تسليم أول طائرتين قائلا: «عملية ممتازة لإيطاليا، إنها دليل على نجاح منتجات الصناعة المحلية في الخارج، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة الصناعة الإيطالية في العالم، والدفاع هو حافز لتطوير منتجات مبتكرة ومتقدمة تقنيًا بشكل متزايد»، وذلك حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

تسليم الطائرتين في الذكرى الستين للعلاقات الإيطالية الكويتية

وأضاف غويريني، أن تسليم الطائرتين يتم في عام مهم بشكل خاص لكل من إيطاليا والكويت، مشيرا إلى أن 2021 هو عام الذكرى 60 للعلاقات الإيطالية الكويتية، مشيرا إلى أن يوروفايتر تايفون، طائرة تتميز بمجموعة واسعة من القدرات التشغيلية، التي بنتها شركة ليوناردو بناءً على الاحتياجات المحددة للقوات الجوية الكويتية.

ومن جهته، قال أليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، إن طائرات يوروفايتر تايفون التي صنعناها للقوات الجوية الكويتية هي الأكثر تقدمًا على الإطلاق في تاريخ البرنامج الأوروبي.

تدريب الطيارين الكويتيين في المراكز التدريبية الإيطالية

وأضاف: «نزود البلاد بقدرات دفاع جوي مهمة، وبالتعاون مع القوات الجوية الإيطالية، قمنا بتدريب طياريهم في مراكزنا التدريبية في إيطاليا من خلال بناء بنية تحتية متطورة في الكويت لاستضافة الأسطول وصيانته 28 طائرة»، متابعا: «الإنجاز الذي نحتفل به اليوم هو نتيجة التعاون المثمر بين البلدين الذي شهد تضافر جهود المؤسسات والقوات المسلحة والصناعة».