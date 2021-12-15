«الكهرباء»: إنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة في 2023

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، إن شركة «سكاتك» اشتركت مع الدولة المصرية في عدد من المشروعات بوقت سابق، مثل محطة بنبنان للطاقة الشمسية، وأيضًا كانت من ضمن الشركات التي دخلت في تحالفات للعمل في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، مشددًا على أن مصر مهتمة بالتعاون مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة، لافتًا إلى أن مصر لديها استراتيجية واضحة جدًا، وبيئة جاذبة للاستثمار في كل المجالات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

قائمة كبيرة ترغب في الاستثمار بمصر

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك قائمة كبيرة جدًا من المستثمرين من الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بمصر في هذا المجال، وهناك مخطط واضح للأماكن التي يمكن أن يستفيدوا منها، وهناك أكثر من 7600 كيلومتر محددة وواضحة للمستثمرين يمكن أن تنتج 90 ألف ميجاوات، وفي 2023 من المتوقع إنتاج 10 آلاف ميجا وات من الطاقات المتجددة، وبالتوازي مع ذلك الدولة تتخذ خطوات جيدة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن الاستراتيجية الموضوعة تهدف إلى توليد 42% طاقة نظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول 2035، ووصلت إلى نسبة 20% هذا العام، رغم أنها كان مخططًا لها العام المقبل، وهذا دليل على اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مجال إنتاج الطاقة النظيفة بسبب التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم كله في هذه الفترة، وهذا ما دفع دول العالم إلى لموافقة على تنظيم مصر لمؤتمر المناخ المقبل.

مصر تشجع القطاع الخاص

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تشجع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الشمسية، وتشجع المواطنين على الاستثمار في الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل، مشيرًا إلى أن مصر لديها كوادر قادرة على الاستفادة من كل الخبرات الأجنبية.