أيمن حمزة: إدخال 28.5 ألف ميجاوات على الإنتاج المصري من الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بأن الكهرباء تمثل أمن قومي بالنسبة لمصر، كان أحد الأسباب الرئيسية في تطوير منظومة الكهرباء، إلى جانب الاعتماد على الأساليب العلمية والتكنولجية في خطة تطوير كل تلك المنظومة، موضحًا أن الحكومة في عمليات تطويرها لتلك المنظومة وتحقيق الاستقرار لها، اعتمدت على التوسع في 3 محاور رئيسية، تتمثل في الإنتاج والنقل والتوزيع، كاشفا أن الحكومة استهدفت تحقيق التوسع على مستوى كل تلك المحاور بشكل متوازي في نفس الوقت.

وأضاف «حمزة»، خلال استضافته، مساء اليوم الاثنين، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، أن وزارة الكهرباء نجحت خلال 4 سنوات في إدخال 28.5 ألف ميجاوات على الإنتاج المصري من الكهرباء، وهذا يعني أن الوزارة ضاعفت حجم إنتاجها المحلي من الكهرباء، الذي كانت مصر تحققه من حتى عام 2014.

«الكهرباء»: مصر تلبي احتياجاتها المحلية وتمتلك احتياطي «محترم جدا»

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هذا يعني أن مصر أصبحت تستطيع تلبية كل احتياجاتها المحلية من الكهرباء، فضلا عن احتياطي وصفه بـ «المحترم جدا» لاستخدامه في الفترات المقبلة.

وأشار متحدث «الكهرباء» إلى أن ما يؤكد كلامه، ما حدث الصيف الماضي، لافتا إلى أن أقصى حمل كهربائي وصلنا له خلال هذا الفصل كان حوالي 34.8 ألف ميجاوات، وفي نفس الوقت كان هناك احتياطي يتخطي حاجز الـ11 ألف ميجاوات، وهذا ما يعني أن الدولة امتلكت احتياطي من الكهرباء، رغم تلبيتها لاحتياجاتها المحلية وتصدير الكهرباء كذلك.

أيمن حمزة: تطوير الكهرباء شمل شبكات النقل والتوزيع

وتابع أن عملية تطوير منظومة الكهرباء شملت أيضًا تطوير شبكات نقل الكهرباء، معلنا أن الوازرة ضاعفت الخطوط الهوائية تقريبا مرة ونصف عما كانت عليه قبل حوالي 4 سنوات، كاشفا أن هذا الأمر يمثل تطور كبير جدا.

وصرح «حمزة»، أن نفس التطوير طال شبكات التوزيع أيضا، كاشفا أن عمليات الإنفاق على شبكات التوزيع وحدها وصلت نحو 36 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الرقم يمثل ميزانية ضخمة جدا، ورغم ذلك ما زالت الوزارة تعمل على استكمال عمليات تطوير شبكات التوزيع بكل أنحاء الجمهورية.