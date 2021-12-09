أيمن حمزة: تكلفة مشروعات الكهرباء في «حياة كريمة» 70 مليار جنيه

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن الشبكة الكهربائية لم تتأثر بالعاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد، أمس الأربعاء.

دعم هائل لقطاع الكهرباء

وتطرق حمزة، إلى المشروعات المنفذة في القرى المستهدفة من المشروع الرئاسي «حياة كريمة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة exrtra news، موضحًا: «استكمالا لما تم في التطوير والطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع الكهربي والدعم الهائل الذي قدمه له الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن البلاد أصبحت تشهد مردودا إيجابيا، حيث تتميز التغذية الكهربائية باستقرار كبير».

تكلفة ضخمة للمرحلة الأولى من المشروع الرئاسي

وأشار، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الرئاسي يشمل 1500 قرية ويتم تنفيذ مشروعات تبلغ تكلفتها 24 مليار جنيه، وهي ميزانية غير مسبوقة، وقد تبلغ تكلفة المراحل الإجمالية للمشروع 70 مليار جنيه.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات حياة كريمة تفي بكل الاحتياجات المطلوبة، ومع تطوير الشبكات في القرى، فإن الاستقرار سيكون أكبر والمعدات الكهربائية سيجري إحلالها لتساعد على زيادة التغذية الكهربائية وتوفير الخدمات للمواطنين في أبعد قرية بمثل ما هو عليه الحال في المدن، وهو ما يظهر من الميزانية التي رصدتها الدولة المصرية.