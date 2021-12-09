رئيس التحرير

محمود مسلم

أيمن حمزة: تكلفة مشروعات الكهرباء في «حياة كريمة» 70 مليار جنيه

كتب:

شريف سليمان
02:07 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن الشبكة الكهربائية لم تتأثر بالعاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد، أمس الأربعاء.

دعم هائل لقطاع الكهرباء

وتطرق حمزة، إلى المشروعات المنفذة في القرى المستهدفة من المشروع الرئاسي «حياة كريمة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة exrtra news، موضحًا: «استكمالا لما تم في التطوير والطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع الكهربي والدعم الهائل الذي قدمه له الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن البلاد أصبحت تشهد مردودا إيجابيا، حيث تتميز التغذية الكهربائية باستقرار كبير».

تكلفة ضخمة للمرحلة الأولى من المشروع الرئاسي

وأشار، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الرئاسي يشمل 1500 قرية ويتم تنفيذ مشروعات تبلغ تكلفتها 24 مليار جنيه، وهي ميزانية غير مسبوقة، وقد تبلغ تكلفة المراحل الإجمالية للمشروع 70 مليار جنيه.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات حياة كريمة تفي بكل الاحتياجات المطلوبة، ومع تطوير الشبكات في القرى، فإن الاستقرار سيكون أكبر والمعدات الكهربائية سيجري إحلالها لتساعد على زيادة التغذية الكهربائية وتوفير الخدمات للمواطنين في أبعد قرية بمثل ما هو عليه الحال في المدن، وهو ما يظهر من الميزانية التي رصدتها الدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

قرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني بـ20 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء

كيف تحسب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء للشريحة السادسة بالمنازل

وظائف شركة الكهرباء.. التخصصات والشروط المطلوبة

قطاع الأعمال: شركات المقاولات تنفذ مشروعات بـ17 مليار جنيه في حياة كريمة

الإسكان: تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية غرب أسوان ضمن «حياة كريمة»

«سوبر كركور» عرض مسرحي للأطفال من «حياة كريمة» على مسرح سيد درويش

«حياة كريمة» تنهي مأساة طفل بالفيوم يحتاج تركيب سماعة أذن «صور»

«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في 3 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم