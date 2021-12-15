تاج الدين: السيسي يتابع بنفسه يوميا إصابات كورونا ووضع المستلزمات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُتابع بنفسه عدد الحالات المصابة، ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية وكل شيء، يوميًا، ثم يعقد اجتماعات مستمرة لاستعراض الموقف الوبائي، ليس فقط على مستوى كورونا، كون أن مصر بها أعداد مصابة بكورونا، إلا أن هناك أمراض أخرى، وحالات طارئة، وحوادث، ويجري العمل على كل ذلك، في خطوط متوازية، ويتم استيعابه.

منظومة الصحة في مصر رائعة للغاية

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «الأولى»، أنه عندما كان يحدث اختناقات في الأسرة، يجري التدخل سريعًا، وجرى تجهيز كل الاحتياطات الاستراتيجية لهذا الأمر، وكل ذلك تعد خطوات إيجابية، «الحقيقة منظومة الصحة في مصر رائعة للغاية، وهناك توافر لكل الأدوية، سواء للأمراض السارية أو غير السارية والضغط والسكر والأمراض الأخرى»، مع توفير كل الأدوية للمواطنين الذين يجرون عمليات جراحية.

مصر بها 88 مستشفى حميات وأمراض صدرية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك 2.5 مليون عملية ولادة سنويًا، وهذا العدد تم استعابة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، كما أن مصر بها 88 مستشفى حميات وأمراض صدرية، وهذا ليس موجود في أي بلد في العالم، إذ كان هناك أمراض وبائية قديمة في مصر منذ الستينيات والسبعينيات مثل السل أو الدرن، وكان تلك المستشفيات تعمل على علاجها.