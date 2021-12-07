مستشار الرئيس: مازلنا نترقب نتيجة الأبحاث حول أوميكرون.. ولم نرصد أي تغيير جذري

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إنَّ المظاهر الخاصة بالمتحوّر الجديد لفيروس كورونا لم تكتمل حتى هذه اللحظة، مضيفًا أنَّه وصل لجنوب أفريقيا في 9 نوفمبر وأُعلن عنه يوم 24 نوفمبر، وتناولته منظمة الصحة العالمية يوم 26 نوفمبر، ويترقب الجميع نتائج الأبحاث عن شكل هذا المتحوّر وسرعة انتشاره، مضيفًا «كل شوية يطلع خبر الأكثر انتشارًا والأقل تأثيرًا، فكل هذه الأقاويل مازالت تحت الملاحظات الإكلينيكية والعملية».

مررنا بمتحوّرات لفيروس كورونا

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «مررنا بمتحورات لفيروس كورونا، وسوف نمر وقد تكون متحوّرات كورونا متواجدة بالفعل أكثر مما تمّ رصده والحديث عنه».

وأوضح تاج الدين: «التحوّر ظاهرة مؤكّدة معروفة علميًا وطبيًا للفيروسات، والفيروس كائن حي يريد التعايش فيغير شكله المناعي والجيني بحيث لا يستطيع الشكل المناعي لجسم الإنسان أن يميزه أو يقاومه ويتعامل معه، ولكن التجربة السابقة مع كل المتحوّرات والمتغيرات أثبتت أنَّه لا يوجد تأثير خطير من الناحية الإكلينيكية ومظاهر العدوى والانتشار أو الاستجابة للأدوية».

لم يثبت أي تغيير جذري لفيروس كورونا حتى يتم تغيير اللقاحات

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على أنَّه لم يثبت تغيير جذري حتى الآن في التعامل مع متحوّر كورونا الجديد لكي يتمّ تغيير اللقاحات، نافيا الأقاويل التي تتداول حول أوميكرون وكونه الأكثر انتشارا وحدّة في الإصابة.

وتابع: «آخر تقرير وصل حتى اللحظات التي نتحدث بها يتحدث أن 95% من أعراض أوميكرون أقل حدّة في البلاد التي تمّ رصده بها، حيث تم رصد عشرات ومئات الحالات المصابة، ولا يوجد حتى هذه اللحظة ما يثبت وجود تغير جذري للتعامل مع هذا التطور الجديد».