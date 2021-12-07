مستشار الرئيس يحذّر من الأماكن سيئة التهوية: لا تضعفوا جهازكم المناعي

حذّر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، من الجلوس في أماكن مغلقة سيئة التهوية مع آخرين، خاصة في موسم الشتاء، ووجود فيروس معدٍ مثل كورونا والإنفلونزا الموسمية، متابعا: «الناس ساعات بتضطر تتنقل من الطقس الدافئ للهواء أو البرد أو الرياح والأتربة، وده بيقلل مناعة الجهاز التنفسي ويسرع الإصابة بالفيروسات الموجودة، سواء كورونا أو الأنفلونزا الموسمية».

اللقاحات قادرة على التأثير في التحورات

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ فيروس كورونا الذي ظهر في نهايات 2019 شهد الكثير من التحورات «ألفا، دلتا، دلتا بلس، وأوميكرون»، وهي عبارة عن تغيّر في شكل البروتينات والمواد الجينية بمكونات الفيروس، موضحا أنّ اللقاحات قادرة على التأثير في التحورات: «مفيش لقاح شغال بنسبة 100%، لكن بيحمي من الفيروس بنسبة كبيرة جدا تقلل انتشار المرض وتخفف حدة الإصابة وتمنع المضاعفات».

الإجراءات الاحترازية واللقاحات تخفف حدّة كورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أنّ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، تساعد اللقاحات على تفادي حدة انتشار فيروس كورونا والإصابة به، موضحا أنّ الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعارف عليها، ما زالت سارية وفعالة ومؤثرة في مصر والعالم كله، إلى جانب اللقاحات.

أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية وكورونا متشابهة

ولفت الدكتور عوض تاج الدين، إلى أنّ أعراض البرد والأنفلونزا الموسمية أو كورونا جميعها متشابهة بشكل كبير، كما حذّر من الانتقال المفاجئ من طقس دافئ إلى طقس بارد: «استخدام الكمامات يمنع فرصة دخول الهواء البارد إلى الجهاز التنفسي بنسبة 100%».