مستشار الرئيس للشؤون الصحية يكشف تطورات الموقف الوبائي لكورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، نستطيع القول الآن أن مصر وصلت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وتابع الدكتور عوض تاج الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن إصابات الموجات الثلاث السابقة فمعظمها بسيطة ومتوسطة ولا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات و90% من هذه الإصابات عزل منزلي.

متحور أوميكرون ليس بالخطورة المثارة حوله

وفيما يتعلق بمتحور «أوميكرون» أكد الدكتور عوض تاج الدين، أن المتحور الجديد ليس شديدا حتى أعراضه خفيفة وفقا للبيانات التى جاءت عن الحالات التى أصيبت به، موضحا أن التحورات هي سمة أساسية لأي فيروسات ولكن علينا توخي الحذر قدر الإمكان لأن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى تطعيمات كورونا والتى تعمل على النجاة من حالات الوفاة الناتجة من الإصابة بالفيروس.

المنحني الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية على فعالية لقاحات كورونا وقدرتها على مواجهة الفيروس وكذلك متحوراته المختلفة، متابعا: اللقاحات فعالة وفي حال حدوث أى تحورات متوقع أن تقل الفعالية بنسبة مئوية ولكن تأثيرها موجود وتعمل بشكل جيد جدا والمتحورات لن تؤثر على لقاحات كورونا المتوافرة جميعا.

وعن الموقف الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، أكد الدكتور عوض تاج الدين أننا في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومن المتوقع أن تستمر الإصابات في الارتفاع ثم بعد ذلك الانخفاض بعد الاستمرار لمدة أسبوعين على الأكثر وتعود للانخفاض مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى التطعيمات، منوهة على حرص الدولة المصرية على عملية التطعيم للمواطنين والوصول لهم بكافة الطرق والتسهيلات.

وعن الحديث عن زيادة أعداد إصابات كورونا في فصل الشتاء، قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن عدم التهوية الجيدة وكذلك الانتقال من بيئة دافئة إلى أخرى باردة يعمل على إصابة الجهاز التنفسي وهناك تشابه بين أعراض الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وأعراض فيروس كورونا، والاحتياط ثم الاحتياط هو السلاح للوقاية من هذه الأمراض المعدية.