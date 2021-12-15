ترسانة أسلحة وجثة.. تفاصيل سقوط خط طهطا «ملك الحشيش» في الصعيد

تحركت مأمورية من قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، فجرا، عقب تلقي معلومات مؤكدة، عن مكان اختباء «ز. م» 43 سنة، الشهير بخط طهطا أو «ملك الحشيش»، كان المتهم شهيرا بالإتجار فى المخدرات والسلاح، ولا يستقر فى مكان واحد، لذلك كانت معلومة اختبائه بمنطقة صحراوية مهجورة في زمام طهطا، دافعا لسرعة التحرك.

محاولة هروب فاشلة

تحركت المأمورية وحاصرت مكان اختباء المتهم نحو ساعتين، رفض خلالها المتهم الخروج من البيت الذي يتحصن به، ثم حاول الهرب، فأطلق الرصاص على قوات الشرطة التي بادلته إطلاق الرصاص، فخر صريعا.

وذكرت التحريات، أن قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات، أمر بتوجيه حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وحائزي الأسلحة النارية، ومتجرى المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

جثة وترسانة سلاح

عند وصول القوات واستشعاره بها، أطلق الأعيرة النارية عليها بكثافة، فبادلته بالمثل، حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية وبندقية خرطوش و16 خزينة متنوعة، وكمية من الطلقات النارية، وتليسكوب، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 3.150 كيلو جرام ومبلغ مالي.

11 دراجة نارية

كما أسفرت جهود الحملة، عن ضبط عاملان لإدارتهما ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، عُثر بداخلهما على 3 فرد محلي، أجزاء من أسلحة نارية، وأدوات التصنيع، و2 بندقية آلية، وطبنجة، وكمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 11 دراجة نارية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة، التي تولت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.