أتاحت وزارة الداخلية، طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات «جرائم الإنترنت».

طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية

وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي، خدمة إلكترونية لتمكين المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عبر موقع وزارة الداخلية، وجاءت الخطوات كما يلي:

- تسجيل الدخول بمنصة التحقق الرقمي الخاصة بالوزارة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخه ومكان تحريره.

- حالة عدم تقديم أي بلاغات تظهر أمام المواطن نتيجة البحث «ليس لديك بلاغات لعرضها».

- أما في حالة عدم الانتهاء من الفحص الفني للبلاغ تظهر نتيجة البحث «قيد الفحص».

وحال الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعني باستكمال باقي الإجراءات، تظهر نتيجة البحث «رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص»، إضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آليًا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص، عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية.

أنشطة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

- ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها.

- تقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية.

- إعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

- وضع خطة تأمين ووقاية نظم وشبكات المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية.

- إعداد أرشيف متكامل للمعلومات التي تخدم أعمال الإدارة وإنشاء الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك.

- إعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة.