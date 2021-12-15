أيمن الكاشف: لاعبو المنتخب سنة أولى خبرة دولية.. وهذا سبب الخسارة

قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف، إن نتيجة مباراة منتخب مصر مع تونس في نصف نهائي كاس العرب المقامة في قطر غير عادلة، ولم يتعرض حارس منتخب مصر محمد الشناوي لأي اختبار طوال المباراة، في الوقت الذي هاجم فيه منتخب مصر عن طريق أحمد زيزو والسولية، ولكن لم يتم استغلال هذه الفرص بشكل جيد.

اللاعبين خبرتهم الدولية قليلة

وأضاف «الكاشف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اللاعبين صغار السن خبرتهم الدولية محدودة وتشجعوا للحصول على بطولة كبيرة، لكنهم يحتاجون إلى خبرات أكثر من أجل تقديم مستوى أقوى خاصة أنهم سنة أولى دولي.

طريقة لعب لا تبرز مواهب اللاعبين

وأوضح المعلق الرياضي، أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، يلعب بطريقة «4 -4 - 3» وهي غير قادرة على إخراج أفضل أداء بالنسبة للاعبين، مشيرًا إلى أن طريقة اللعب في الدوري الممتاز تختلف عن البطولة العالمية، مبينًا أن مدرب منتخب مصر أخفق عندما لم يدفع باللاعب أحمد رفعت وهو كان قادر على اللعب شوط واحد على الأقل لإيقاف مهاجمي تونس.

بطولة كأس العرب

وخسر منتخب مصر، اليوم، أمام منتخب تونس بهدف عن طريق الخطأ للاعب عمرو السولية في آخر دقيقة، وصعدت تونس لتواجه الجزائر في النهائي وستلتقي مصر مع منتخب قطر في مباراة لتحديد الفائز بمركزي الثالث والرابع.

واستضافت قطر بطولة كأس العرب، بعد أن توقفت البطولة في عام 2012، وتستعد قطر من خلال هذه البطولة كبروفة قبل كأس العالم 2022، المقرر إقامته في شتاء العام المقبل.