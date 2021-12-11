سفارة السعودية بالقاهرة تهنئ منتخب مصر لتأهله لنصف نهائي كأس العرب

هنأت سفارة المملكة العربية السعودية، لدى جمهورية مصر العربية، الشعب المصري بمناسبة تأهل منتخب مصر لنصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021.

وقالت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان لها: «سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية تهنئ الشعب المصري الشقيق لتأهل المنتخب المصري لنصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021».

منتخب مصر يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب في الدور ربع النهائي، والتي امتدت للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

منتخب مصر يخطف تذكرة التأهل لنصف النهائي رغم حالة الصمود الأردني

واستطاع منتخب مصر أن يخطف تذكرة التأهل إلى نصف النهائي رغم حالة الصمود الأردني حتى الأشواط الإضافية وإجبار الفراعنة على نتيجة التعادل لمدة 100 دقيقة كاملة، خاصة أن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، لم يبدأ بأهم نقاط قوته الضاربة في التشكيل الأساسي مثل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وأحمد رفعت.