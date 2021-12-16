السيطرة على حريق محدود في شقة بأرض اللواء دون وقوع إصابات

أخمدت الحماية المدنية بالجيزة حريقا محدودا نشب في شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، دون وقوع إصابات.

محاصرة النيران

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرير محضر

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.