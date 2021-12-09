الحماية المدنية تُسيطر على حريق هائل في شقتين سكنيتين بالفيوم

نيران وألسنة لهب خرجت من شرفة إحدى الشقق السكنية تبعتها استغاثات وصرخات أهالي الشقة لإنقاذهم من حريق هائل نشب في الشقة، وعلى الفور هرع رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، إلى مكان الحريق وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب في شقة وامتد لأخرى ملاصقة لها في إحدى العقارات السكنية بمنطقة السلخانة التابعة لقسم شرطة ثان الفيوم، حيث تم إخماد الحريق الذي التهم أثاث الشقتين بالكامل، فيما لم تقع أي إصابات للأشخاص خلال الحريق الذي نشب بسبب ماس كهربائي.

بلاغ بنشوب حريق في شقتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي منطقة السلخانة بنطاق القسم، بنشوب حريق هائل في شقة سكنية وامتداد النيران للشقة المجاورة.

سيارات الإطفاء والإسعاف تنتقل لمكان الحريق

وعلى الفور انتقلت سيارات ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الأول في أحد العقارات السكنية، وامتداد النيران للشقة المجاورة، وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي الشقق والمحال التجارية الموجودة بالدور الأرضي.

السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

وتم إخماد الحريق الذي تبين أنّه نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للشقة السكنية الأولى، وامتدادها للشقة المجاورة، وتبين احتراق محتويات الشقتين بالكامل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.

لا إصابات أو وفيات بسبب الحريق

وكشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه لم تحدث أي إصابات أو وفيات نتيجة الحريق، موضحاً أنّ سكان الشقتين خرجوا من الشقق فور شعورهم بالحريق قبل أن يتضخم ويزداد ويلتهم الشقتين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.