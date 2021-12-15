الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن كرتون في البحيرة «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن كرتون بقرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدرية الأمن بالحريق

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن كرتون بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود.

الحماية المدنية تنتقل لموقع البلاغ

على الفور انتقلت الحماية المدنية والشرطة، إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ8 سيارات حماية مدنية، وجرى السيطرة على الحريق دون وجود إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

بالفحص المبدئي والمعاينة، تبيّن أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجارِ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.