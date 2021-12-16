كيف ساهم تطوير الطرق في خفض معدلات الإصابة بالسكر؟.. «تاج الدين» يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تطوير الطرق ساهم في انخفاض عدد «كلاكسات» السيارات، والمشاجرات بين المواطنين، والذي انعكس بشكل إيجابي على صحة المواطن الذي يجلس في العربية طوال الوقت ويعاني من الضغط والسكر.

وتوقع مستشار الرئيس انخفاض معدلات الإصابة بالضغط والسكر نتيجة تطوير منظومة الطرق؛ لأن ذلك انعكس مباشرة على صحة المواطن، فضلًا عن توفير الوقت والبنزين من الناحية الاقتصادية.

المبادرات الرئاسية منعت إصابة المواطنين بمضاعفات فيروس كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن المبادرات الرئاسية الطبية منعت إصابة المواطنين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن المبادرات الرئاسية للكشف عن الأورام تساهم في العلاج والوقاية للمواطنين، كما أن مصر حققت طفرة طبية من خلال القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي، مؤكدا أن الدولة تشهد تطورا كبيرا في تاريخ القطاع الصحي بالبلاد، فشهد القطاع تطور حقيقي.

عمليات القلب في مصر لا تقل في جودتها عن أي مكان في العالم

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أن عمليات القلب التي تجرى في مصر لا تقل في جودتها عن أي مكان بالعالم؛ فجميع الأجهزة المتقدمة في التشخيص والعلاج موجودة بمصر.