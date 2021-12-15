مستشار الرئيس: مصر دفعت أكثر من نصف مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن نحو 50 مليون مواطن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، من بينهم 18 مليون تلقوا جرعتين، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، مؤكدًا أن مصر دفعت 513 مليون دولار، أي أكثر من نصف مليار دولار، للحصول على لقاحات كورونا، وذلك خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري».

استقبلنا 13 مليون جرعة من لقاحات متعددة لكورونا الأسبوع الماضي

وأضاف «تاج الدين»، أن الدولة استقبلت 13 مليون جرعة من لقاحات متعددة لفيروس كورونا الأسبوع الماضي من عدة دول، «بنتلقى هدايا من الدول لكن مفيش حاجة لوجهة الله وهذا نتيجة تبادل منفعة وثقل مصر السياسي في العالم، وبلغت قيمة الهدايا من لقاح كورونا حوالي 31 مليون دولار، وقيمة الشحن وصلت إلى مليون دولار»، مؤكدًا أن شركات الدواء كانت تنتج جميع الأدوية التي تستخدم في علاج أعراض الكورونا ومضاعفات الكورونا وتوفيرها للمستشفيات لعلاج المصابين.

هناك انخفاضًا ملحوظا في عدد حالات المصابة بكورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظا في عدد حالات المصابة بكورونا وكذلك في أعداد الوفيات في الفترة الحالية، وهذا الانخفاض دليل علي اننا في نهاية الموجة الرابعة التي انحسرت بشكل كبير للغاية، كما أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية وهناك استعياب للحالات المصابة وتعامل معهم بشكل حرفي وعلمي، «مصر استطاعت توفير كل اللقاحات المضادة لكورونا، وتم التأكد من مأمونيتها وفاعليتها ضد الفيروس».