مستشار الرئيس: الدولة تغطي أكثر من 80% من احتياجات مصر الدوائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تسعى لتوطين صناعة الدواء، ومدينة الدواء بالخانكة بدأت في الإنتاج، مؤكدا أن مدينة الدواء تساهم في تشغيل عمالة كثيفة وتشغيل خبراء، بجانب توطين خبرة وطنية في صناعة الدواء، وجعل مصر بها صناعات دوائية، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على قناة «الأولى».

مدينة الدواء بالخانكة بدأت في الإنتاج

وأضاف «تاج الدين»، أن الدولة المصرية تغطي أكثر من 80% من احتياجات مصر الدوائية، وبالتالي فإن توطين صناعة الدواء يساهم في اقتحام سوق الدواء العالمى، فضلا عن أن توطين صناعة الدواء هدف قومي واستراتيجى لمصر، مؤكدا: «لدينا مؤسسات صحية تعادل الخارج وعدد من يسافرون للعلاج قل لأنه يمكن الآن أن يحصلون على نفس الجودة الصحية المرتفعة في مصر».

الكشف المبكر عن الأورام ينعكس على اقتصاديات الصحة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام تساهم في العلاج والوقاية للمواطنين؛ إذ أن الكشف المبكر عن الأورام ينعكس على اقتصاديات الصحة، وكذلك الأمراض الجينية والوراثية، وعلاج الغدة الدرقية في البداية يجعلها عديمة التأثير، لكن تركها قد يحدث تقزم للطفل ويحدث مضاعفات للطفل.

تفاصيل رحلة مستشار الرئيس إلى اليابان

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين عن رحلته لليابان، موضحا أنه لم يمكث بطوكيو كثيرا، لكنها كانت من أنجح التجارب في حياته، ووجد أن الشعب المصرى من أقرب الشعوب إلى قلب اليابانيين: «عندما كنت أعود لبلدى اليابانيين كانوا بيحتفلوا بي»، موضحا أن إرادة المواطن هناك تجاوزت التحديات كافة لإنجاز طفرات في جميع المجالات.