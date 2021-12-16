مستشار الرئيس: زيادة الحافز المادي للأطباء قريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الحافز المادى للأطباء، جرى تحسينه جزئيًا من قبل، وستجرى زيادته قريبا، كما يجرى تنفيذ 3 مراكز محاكاة لتدريب الأطقم الطبية على مستوى مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية، قدمت ملحمة حقيقية في التعامل مع ملف لقاحات كورونا، وثقل مصر السياسى في العالم، مّكنها من توفير لقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري».

متوسط عمر المواطن المصري 75 سنة حاليا

وأضاف «تاج الدين»، أن الفترة ما قبل فيروس كورونا، شهدت بداية إنجازات كبيرة في مجال الصحة، جزء منها تراكمي، كما أن تطور المنظومة الصحية في مصر، يظهر في متوسط عمر الإنسان المصري، حيث كان منذ 30 عامًا عمر المصري يصل إلى 58 عامًا، لكن في الفترة الحالية وصل إلى 75 عامًا، وفي بلدان أخرى، أكبر من ذلك مثل اليابان ولكن ما لدينا معدل جيد.

وأكد أن نسبة وفيات الأمهات بسبب الحمل أو الأطفال في السنة الأولى حتى السنة الخامسة، انخفضت بشدة، بفضل الرعاية الصحية الجيدة في فترة الحمل وعقب الولادة، جميعها مؤشرات جيدة تدل على تحسن أساليب الرعاية.

لم أتوقع قضاء مصر على الالتهاب الكبدي الوبائي

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لم يكن متوقع أن تستطيع مصر القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي «فيروس سي»، لكن وزارة الصحة حصلت على دعم كبير بتوفير الأدوية للقضاء على هذا الفيروس، الذي أصاب العديد من المواطنين وتسبب في إصابتهم بإعاقة، كما أن وزارة الصحة استطاعت القضاء على كثير من الأمراض القاتلة للأطفال، نتيجة لتقدم العلم ووسائل التشخيص والعلاج، مشددًا على أن التجربة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا في حد ذاته طفرة حقيقية وكبيرة للقطاع الصحي، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل وأمر بوضع خطوط عريضة للتعامل بحرفية شديدة مع هذه الأزمة.