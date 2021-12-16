طالب يطعن عمه بمطواة بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

قتل طالب جامعي عمه بتسديد طعنة له بمطواة فأصابه بجرح طعني شبه نافذ أعلى الظهر من الناحية اليسرى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المراغة المركزي، وتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم وضبط والأداة المستخدمة، وتبين من التحقيقات أن سبب الواقعة خلافات على قطعة أرض بالميراث.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد وصل المدعو «محمد. م. ع»، 60 سنة، بالمعاش ويقيم دائرة مركز المراغة إلى المستشفى المركزي، مصاباً بجرح طعني شبه نافذ أعلى الظهر من الناحية اليسرى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

الشرطة تلقي القبض على المتهم ويعترف بارتكاب الواقعة

بسؤال المصاب اتهم نجل شقيقه المدعو «سفيان. ا. م»، 20 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بآلة حادة مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات على الميراث، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.

طفل يقتل عمه بسبب خلافات الميراث

جدير بالذكر أن مدينة طما شهدت منذ فترة قيام طفل يبلغ من العمر 15 عاما بالتربص لعمه وانهال عليه طعنا بسكين؛ مما نتج عنه وفاته بسبب خلافات الميراث، وتبين من التحريات أن العم استولى على ميراث الطفل، وهي أرض زراعية فعقد الطفل العزم على قتل عمه.