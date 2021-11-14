القبض على عامل قتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، من أحد المستشفيات باستقبال «عامل - مقيم بدائرة المركز»، مصاب بجروح طعنية متفرقة «توفـي عقب وصوله».

الأخ قتل شقيقه بسبب الميراث

بسؤال شقيق المتوفى من الأم، اتهم شقيقه من الأب «عامل- مقيم بذات الدائرة» بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات على الميراث.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.