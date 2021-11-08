ضبط طالب حاول التعدي على نجل عمه بسبب خلافات الميراث بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طالب لمحاولته التعدي على نجل عمه بسبب خلافات الميراث في الدقهلية، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تداول مقطع فيديو

كانت البداية، عند تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن ظهور شخص ممسكا بعصا خشبية، مهددا بها أحد الأشخاص بالدقهلية.

ضبط مرتكب الواقعة

وبعد الفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه طالب بالمرحلة الثانوية، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ومحاولته التعدي على نجل عمه «طالب بالمرحلة الثانوية» لخلافات بين والديهما على الميراث، وبإرشاده جرى ضبط العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرير محضر

وباستكمال الفحص، تبين سابقة تحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر، بين كلٍ من والديهما، تعدى بالضرب لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهما، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.