«استقبلوهم بتحية عسكرية».. القادرون باختلاف يطلقون النار مع طلبة الكلية الحربية (فيديو وصور)

نظمت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، زيارة لـ«القادرون باختلاف» إلى الكلية الحربية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب» فيديو لزيارة الأطفال إلى مقر الكلية، حيث بدأت الزيارة باستقبال طلاب الكلية الحربية للأطفال القادرون باختلاف بأداء التحية العسكرية لـ«أصحاب الهمم العظيمة.. أبطال قادرون باختلاف»، كما وصفتهم القوات المسلحة في الفيديو.

وأضافت أنّ الأطفال القادرون باختلاف شاركوا إخوتهم في الكلية الحربية: «يوم جميل هيفضل عايش في قلوبهم ووجدانهم».

وقدّم رجال وطلاب الكلية الحربية، عرضا عسكريا مبهرا للطلاب القادرون باختلاف، كما شاركوهم تحية العلم بكل فخر واعتزاز.

وشارك الأطفال القادرون باختلاف، طلبة الكلية الحربية كل أنشطتهم بمعداتهم، مثل الدبابات والعربات العسكرية وغيرها، كما حضروا أنشطة ميدان الفروسية، واستقلوا الخيول، ونفذوا رماية بالبنادق في ميدان رماية الكلية الحربية، وحرصت قيادة الكلية الحربية بتوفير ألعاب لهم في استاد الكلية الحربية.

وسجلت القوات المسلحة، في الفيديو، رسالة الشكر والتقدير التي بعث بها الطلاب القادرون باختلاف للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعايتهم، وقال أحدهم: «شكرا على اليوم الجميل ده، ربنا يحفظكم لمصر، وينصركم إن شاء الله».

وقال آخر: «يوم جميل جدا، ورائع جدا.. والكلية الحربية جميلة جدا.. نشكر سيادة الرئيس.. كلنا بنحبك».

وظهر بعض الأطفال القادرون باختلاف وهم يرتدون أزياء عسكرية صممت خصيصا لهم، بينهم الطفلة بسملة والتي كانت ترتدي أفرول القوات الجوية.

وحرصت إحدى الأطفال على غناء أغنية «تحيا مصر»، في ختام الفيديو الذي أعدته القوات المسلحة لزيارة الأطفال القادرون باختلاف إلى الكلية الحربية.