مقدمة قانون صندوق «قادرون باختلاف»: اكتشاف المواهب على رأس الأولويات

أولت الدولة اهتماما كبيرا لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، وفي تحرك برلماني جديد تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 200 لسنة 2020، ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع إنشاء صندوق «قادرون بإختلاف»

وقالت النائبة دعاء عريبي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أهتمت خلال السنوات الماضية بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا أصيلا وهاما داخل المجتمع المصري، وهو ما أكده الرئيس السيسي في العديد من المناسبات آخرها احتفالية قادرون باختلاف.

وأضاف النائبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ مشروع القانون لا يقتصر على تغيير اسم صندوق دعم ذوى الإعاقة إلى اسم صندوق «قادرون بإختلاف»، ولكنه يشمل أيضًا زيادة في اختصاصات وأدوار الصندوق، بهدف تقديم كل أشكل الدعم اللازم لذوي الهمم من مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أسباب تقدمها بمشروع لتغيير اسم صندوق دعم ذوي الإعاقة إلى اسم صندوق «قادرون باختلاف» قائلة: زيادة الاختصاصات والأدوار للصندوق يتماشى مع دور وتوجه الدولة المصرية، وأيضا النصوص الواردة في الدستور المصري 2014، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي قبل أسابيع، وجاءت بمثابة نقلة في ملف حقوق الإنسان.

اكتشاف المواهب من قادرون باختلاف

وأشارت دعاء عريبى إلى التعديلات تشمل المادة الثانية، التي تتعلق بموقع الصندوق، حيث يتم النص على أن يكون مقره الرئيسي فى القاهرة الجديدة، ومن الممكن إنشاء فروع أخرى للصندوق في مختلف المحافظات، وتوفير مراكز لاكتشاف الموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات، خاصة أنَّ العديد منهم حقق نجاحا ملحوظا في الفنون والرياضات والعلوم والأدب.