الطفل أحمد تامر قارئ قادرون باختلاف يفوز بالمركز الثاني بمسابقة القرآن

حصل الطفل أحمد تامر، قارئ القرآن فى احتفالية «قادرون باختلاف»، على المركز الثاني بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، وذلك في الفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع التجويد للناشئة، ومسابقة القرآن الكريم هي المسابقة التي أقامتها وزارة الأوقاف، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مسابقة القرآن الكريم

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف، لإعلان أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، المقامة من قبل وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحمل هذا العام اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وفي بداية الاحتفالية، تلى الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، آيات من القرآن الكريم، وألقى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمته أكد فيها أهمية القرآن الكريم فى حياة كل مسلم، واهتمام الدولة بحفظة القرآن الكريم.

وزارة الأوقاف

َومن المقرر أن يعلن أسماء ونتيجة الفائزين في المسابقة بكل فروعها، حيث شارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، وتكونت لجان التحكيم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، واستمرت المسابقة حتى اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري .

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وكان وزير الأوقاف، أطلق في وقت سابق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين، كما تم دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية.

ومن المقرر أن يتم إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.