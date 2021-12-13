نواب يشيدون بمشروع قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف»: نقلة نوعية

أشاد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ بمشروع قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تقدمت به النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقال الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب إن هذا المقترح يضمن حياة كريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

نادر مصطفى: القانون يتضمن تحسين ظروف ذوي الهمم

وأضاف «نادر» أن الرئيس السيسي يولي أصحاب الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وغير مسبوق حيث يتم توفير كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية والتشريعية، مشيرا إلى أنه تم إصدار وتعديل عدد كبير من التشريعات من جانب مجلس النواب، على مدار الفترة الماضية ساهم في تعزيز مكانة ذوي الاحتياجات وحلت العديد من التحديات والمشاكل التي كانت موجودة في هذا الملف.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يتضمن رؤية كاملة حول تحسين ظروفهم الاجتماعيه لأنهم جزء أصيل في المجتمع، كما سيتيح توفير الموارد المالية لدعم ذوي الهمم والاحتياجات أو تمكينهم في المجتمع وضمان أكبر مكاسب لهم في الوظائف والتعيينات الحكومية.

وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع وضمان حياة كريمة لهم حق دستوري، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة في هذا الملف يعكس حرص الرئيس السيسي على دعمهم وتشجيعهم دمجهم في المجتمع.

أميرة صابر: توافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة

وقالت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إن فلسفة مشروع القانون يتتوافق مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كل أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأشارت إلى الاعتماد على فلسفة التعديل المقدم حسبما يتوافق مع معايير المسمى الجديد واتجاه الدولة إلى توفير أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.

أمل رمزي: ذوو الاحتياجات الخاصة نموذج يحتذى به في الإرادة والعزيمة

وأضافت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر من الدول الرائدة في احتواء ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم، وقطعت شوطا كبيرا في دمجهم في المجتمع، من خلال تكافؤ الفرص بينهم وبين الأشخاص العاديين، وعدم التمييز ضدهم وتحقيق المساواة في الحريات والحقوق والواجبات، وتنفيذا لنصوص الدستور الذي أكد أن الجميع متساوون دون تفرقة.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، إن ذوي الاحتياجات الخاصة نموذج يحتذى به في الإرادة والعزيمة وتحمل المسؤولية، وأثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، الأمر الذي جعلهم اليوم يحققون بطولات غير مسبوقة في جميع المجالات، يفخر بها كل مصري ومشروع القانون يزيد من الاهتمام بهم وخرطهم داخل المجتمع

وأكدت النائبة أن الدولة عزمت منذ تولي الرئيس مقاليد الحكم على وضع استراتيجية متكاملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، متماشية مع رؤية مصر 2030 في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية بجانب التشريعات التي تم إصدارها مؤخرا وتضمن تمثيل جيد لهم داخل المجالس النيابيه.

ولاء التمامي: مصر دعمت ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي

كما أشادت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة باهتمام الدولة بذوي الاعاقة، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، موضحةً أن الرئيس السيسي عمل على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشارت إلى أن الدولة ما زالت لديها الكثير لتقدمه لذوي الهمم، وهو ما ظهر في حديث الرئيس السيسي مع إحدى فتيات ذوي الهمم باحتفالية «قادرون باختلاف» الذي قال فيه : «كل الناس في مصر بتحبكم أوي وسعيدة بيكم جدا، والدعم اللي جاي من الناس لكم أمر لا يتوقف ويزيد وإحنا بنتحرك صحيح مش بخطوات قوية أوي.. لسة لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز اللي ربنا بعتهولنا اللي هو أنتم».

وأضافت أن توجيه الرئيس السيسي بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، خطوة جديدة في طريق استكمال حقوق ذوي الهمم.

وقالت إن مؤسسات الدولة المصرية تسعى دائما لتقديم كل الخدمات والدعم والرعاية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات والقطاعات برؤية عصرية.