مدير أعمال الراقصة لورديانا يكشف تفاصيل حالتها بعد تعرضها لأزمة صحية

تصدرت الراقصة البرازيلية لورديانا، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أنها تعرضت لأزمة صحية عنيفة، وتم نقلها إلى المستشفى.

ونشرت صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة يد الراقصة وهي المستشفى، معلقاً عليها: «أنه بالنيابة عن لوردينا، نخبركم أنها تمر بوقت صعب جداً في حياتها، بسبب تعرضها لأزمة صحية، وتم نقلها إلى المستشفى، وهي حالياً في العناية المركزة».

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الراقصة البرازيلية لوردينا، بعد تعرضها لأزمة مرضية شديدة.

لورديانا تحقق قاعدة جماهيرية في الوطن العربي

أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في العام الماضي 2020، بعدما ظهرت في فيديو وهي ترقص على مهرجان «أخواتي»، ومن هنا عرفها جمهور الوطن العربي بشكل كبير، وأصبح لها عدد كبير من المتابعين على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طارق عبد المحسن يكشف لـ«الوطن» معلومات عن الراقصة لوردينا

وكان طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لوردينا، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها تبلغ من العمر 32 عاماً، بالإضافة إلى أنها حاصلة على جواب لكي تمارس المهنة من نقابة المهن التمثيلية، وكذلك وزارة القوى العاملة وهيئة الاستثمار ومصلحة الجوازات.

وتابع عبد المحسن حديثه عن لوردينا، قائلاً: «الراقصة البرازيلية لوردينا، تعتبر مصر بلدها الثاني، خاصة لأنها مرتبطة بالرقص الشرقي منذ وقت طويل».

وأضاف عبد المحسن، في حديثه الراقصة البرازيلية لوردينا، أنها محبة لـ سهير زكي، وتحية كايروكا، وسامية جمال، وفيفي عبده، وغيرهن.

وعن حفلاتها، قال عبد المحسن، إن الراقصة البرازيلية لوردينا، تقيم حفلاتها دائماً في الأماكن الآمنة، مشيراً إلى أنها ترفض الأماكن المشبوهة، والحفلات غير الحاصلة على تراخيص.