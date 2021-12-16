المجمع اللغوي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية السبت المقبل

يقيم مجمع اللغة العربية بالقاهرة برئاسة الناقد الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع فعالية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في الرابعة مساء السبت 18 ديسمبر 2021 م بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار المجمع بالزمالك.

برنامج الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

ويتضمن الاحتفال افتتاح الفعاليات بحضور الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع، تقديم الاحتفال وإدارة الجلسة للدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع، والكلمة الأولى ستكون للدكتور أحمد فؤاد باشا، بعنوان: «اللغة والعلم».

في حين ستكون الكلمة الثانية الدكتور أحمد عبدالعظيم عبدالغني، بعنوان «اللغة والمجتمع»، تليها الكلمة الثالثة للدكتور محمد السيد العبد، بعنوان: «العربية المعاصرة وتحديث المعجم».

والكلمة الرابعة للدكتور عبدالحميد مدكور، أمين مجمع اللغة العربية بعنوان: «جهود مجمع اللغة العربية في المعجم التاريخي»، الكلمة الخامسة للإعلامية قصواء الخلالي، بعنوان: «الإعلام واللغة العربية: لسان وتاريخ وهوية»، وقد تم تحديد مدة الكلمة بـ15 دقيقة.

ويتضمن الاحتفال تقديم فقرات موسيقية غنائية باللغة الفصحى، تقدمها نخبة من فناني أكاديمية الفنون، وتكريم المجمع لعدد من الشخصيات العامة والإعلامية، مع التجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته التي سيُتاح عليها خصم 30%، و50% لأعداد مجلة المجمع في يوم الاحتفال.

وأشار المجمع، في بيان له أن الاحتفالية مفتوحة للجمهور، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا ومن بينها ارتداء قناع الوجه.

اليوم العالمي للغة العربية

اليوم العالمي للغة العربية يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.