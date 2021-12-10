قصواء الخلالي: الملك خفرع كان مشغولا بالمنازعات الداخلية على العرش

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الملك خفرع لم تكن يده مطلقة على مستوى التصرف في الحكم على عادة ملوك مصر، موضحة أن المفكر المصري الراحل الدكتور سليم حسن رصد في موسوعة مصر القديمة أن خفرع لم يترك أعمالا كثيرة ولم يرسل حملات كبيرة لجلب الأخشاب والمعادن وتأمين خطوط التجارة المصرية، لأنه كان مشغولا بالنزاعات الداخلية على الحكم.

نسل الملك دجديف رع

وأضافت الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»، أن نسل الملك دجديف رع كان يصارع الملك خفرع على حكم مصر، ودبروا له مكائد ومؤامرات، لكنه استطاع أن يبني هرم خفرع الذي وصفه حسن سليم بأنه أكثر حرفية من الهرم الأكبر.

القطع الأثرية لخفرع كانت محطمة بالكامل

وتابعت الإعلامية، أنه جرى العثور في المعبد الجنائزي على أكثر من 200 تمثال لخفرع ليس بينها تمثال واحد سليم، وفسّر ذلك الدكتور سليم حسن بحدوث ثورة في مصر بعد عهد الأسرة السادسة وحطمت الكثير من الموجودات لملوك مصر السابقين وكان فيها الكثير من الخراب لما وُجد من مقابر ملكية سابقة.

16 ولدا وبنتا أنجبهم خفرع

ولفتت قصواء الخلالي، إلى أن عدد أبناء خفرع بلغ 16 ولدا وبنتا، حدثت بينهم مشاحنات كبيرة على عرش مصر بعد وفاته، وانشغلوا في المؤامرات والمكائد، لدرجة أن المقابر تُقام وقت الدفن الخاص بالأسرة الملكية بسبب عدم قدرتهم على بناء المقابر بالشكل المهيب الذي كان موجودا في الفترات السابقة.

ولفتت، إلى أن المفكر سليم حسن ذكر أنه لم يتم العثور على اسم خفرع في نواحي مصر المختلفة بشكل كبير لأنه كان مشغولا بالمنازعات الداخلية على العرش، ولم تخرج مصر الحملات العسكرية التي كانت تطلقها ضد الخارجين على القانون في أطراف مصر ومحاولات التعدي على أملاكها.