جدول مواعيد اختبارات الدورة الرابعة بمعهد المحاماة

أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، مواعيد إجراء امتحانات الدورة الرابعة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، والذي يضم نقابات: «شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية»، ومن المقرر أن تعقد يومي الأحد والأربعاء 26 و29 ديسمبر الجاري.

مواعيد اختبارات نقابتي شمال القاهرة وحلوان

ووفقا لما أعلنه أمين عام نقابة المحامين، سيتم عقد الاختبارات يوم الأحد 26 ديسمبر الجاري لنقابتي شمال القاهرة وحلوان، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا، ولنقابتي جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

مواعيد اختبارات نقابتي جنوب وشمال الجيزة

أما اختبارات نقابتي جنوب الجيزة وشمال الجيزة، فستعقد يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر الجاري، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا، ولنقابتي شبرا الخيمة وبنها من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

يشار إلى أن محاضرات المعهد كانت تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، للدورة الرابعة التي كانت قد انطلقت 2 / 6 / 2021، وتم تخصيص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، ويوم الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة، وذلك تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام للنقابة، وإسماعيل ‏طه مقرري المعهد.

مواعيد إجراء الاختبارات

- الأحد 26 / 12 / 2021

شمال القاهرة وحلوان، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا.

جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 4:30 عصرًا.

- الأربعاء 29 / 12 / 2021

جنوب الجيزة وشمال الجيزة، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا.

شبرا الخيمة وبنها من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 4:30 عصرًا.