أسرة ممرض الإسماعيلية تطالب برحلة حج أو عمرة.. «كانت أمنيته قبل وفاته»

طالبت أسرة ممرض الإسماعيلية محمد رفعت، والذي توفي الأسبوع الماضي أثناء عمله في غرفة عمليات مجمع الإسماعيلية، بتسهيل إجراءات الحج أو العمرة لوالديه.

وقال عادل رفعت، شقيق الممرض المتوفي في الإسماعيلية، «والدي ووالدتي تقدما للحج العام قبل الماضي وحصلا على التأشيرة، إلا أنهما لم يتمكنا من السفر بسبب إلغاؤه لظروف انتشار فيروس كورونا».

شقيق الممرض: سفرهما كانت أمنية محمد

وأضاف، أن سفر والده ووالده إلى العمرة أو الحج خلال العام المقبل كانت أمنية يسعى «محمد» إلى تحقيقها قبل وفاته، متابعا «بعد زواجه في شهر أغسطس كان يتمنى أن يسافر والده ووالدته للحج كما تمنيا قبل عامين تقريبا وكان يحاول مساعدتهما».

وطالب عادل وزير الصحة ومدير هيئة الرعاية الصحية، بالتدخل لمساعدة أسرته في تحقيق حلمها والحصول على تأشيرة الحج أو العمرة مرة أخرى لأداء المناسك.

زميل رفعت: حاولنا إنقاذه لكن عضلة القلب توقفت

وقال أحمد شحاته، ممرض وزميل الممرض المتوفى، إن «محمد» تعرض لأزمة قلبية مع بداية اليوم، وتم نقله إلى الطوارئ لتلقي العلاج إلا أنه سرعان ما تدهورت حالته وتم نقله إلى العناية المركزة.

وتابع «الضغط كان بينزل بسرعة، وكان هناك اضطراب في ضربات القلب وتوقفت عضلة القلب ولم تستحب إلى الإنعاش مما تسبب في وفاته»، مشيرا إلى أن محمد كان يتعرض لضغط كبير في العمل على مدار ساعات طويلة.

وقال «شحاته» إن محمد رفعت كان يعمل يوميا من الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءً في تجهيز الحالات بغرفة العمليات لإجراء العلاج اللازم لهم.