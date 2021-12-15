وفاة طالب بالصف الثاني الإعدادي أثناء اليوم الدراسي بالشرقية

لفظ طالب بالصف الثاني الإعدادي أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بتوقف عضلة القلب أثناء اليوم الدراسي بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ونُقل الطالب لمستشفى المدينة بمعرفة مدرسي المدرسة في محاولة منهم لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وفاة الطالب فور وصوله المستشفى

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من مستشفي ديرب نجم المركزي، باستقبال الطالب علي السيد علي منصور، 14 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصاب بتوقف عضلة القلب وتوفى فور وصوله المستشفى.

المباحث تنتقل للمستشفى

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم للمستشفي، وتبين أن الطالب مقيم بقرية أبو عساكر التابعة لقرية شبرا صورة بدائرة المركز، وأنه أصيب خلال اليوم الدراسي داخل مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بمدينة ديرب نجم، بتوقف في عضلة القلب، ونُقل بمعرفة الأخصائيين بالمدرسة للمستشفى في محاولة منهم لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بتوقف عضلة القلب.

وأخطرت إدارة المدرسة أسرة الطالب المتوفي، وانتقلت على الفور إلى المستشفى إلا أنهم وجوده مفارقًا للحياة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.