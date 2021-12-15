العثور على جثة مهندس داخل شقته في الإسماعيلية

عثر أهالي منطقة الجامعة القديمة في الإسماعيلية على جثمان مهندس في الستين من العمر متوفيًا داخل شقته عصر اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة مهندس في شقته بشارع 8 بمنطقة الجامعة القديمة التابعة لقسم أول الإسماعيلية.

انتقال المباحث الجنائية لمكان البلاغ

وانتقلت على الفور قوة شرطة برئاسة المقدم أنور القاضي، رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ لفحصه وفحص الجثمان الموجود في الشقة.

وقالت المصادر إن الجثة لمهندس يدعى حسني إبراهيم موسى 66 سنة، ويعمل بإحدى شركات الاستشارات الهندسية، ويشارك في مشروع شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

التحريات

وقالت المصادر الأمنية، إن التحريات المبدئية حول الواقعة، تؤكد وفاة المهندس وفاة طبيعية وعدم وجود أي مسروقات أو كسور في الشقة نهائيًا.

بينما قالت مصادر طبية، إن أحد مفتشي الصحة انتقل بناءً على طلب النيابة العامة لفحص الجثمان، وتأكد من أن الوفاة طبيعية وعدم وجود أي تغيرات في الجثة، نافيًا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين وصول ذوي المتوفي لتسليمهم الجثمان.

نقل الجثة إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى، لحين وصول ذويه للتعرف عليه وتسليمه لهم.