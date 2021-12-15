«فودة»: خطة لتطوير مطار طابا بعد نقل تبعيته لمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، إن المحافظة بدأت في عمليات التنمية الشاملة في كل القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بضرورة أن تكون جنوب سيناء في عام 2030 مختلفة تماما، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وضعت خطة للنهوض بكل مناطق محافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريح خاص، أن الطريق الدولي الرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي يعد أحد الإنجازات التي قللت من وقوع الحوادث، وكذلك زمن السفر إلى شرم الشيخ، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد في خلق فرص عمل، وتحقيق تنمية شاملة، وتتضمن تطوير المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية.

نقل تبعية مطار طابا

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، القرار رقم 424 لسنة 2021، بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء؛ وبناء عليه أصبح مطار طابا من الناحية الجغرافية فى نطاق جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة، أن هذا القرار نقلة مهمة في القطاع السياحي، خاصة منطقتي طابا ونويبع، موضحا أن مطار طابا إضافة كبيرة إلي المحافظة، وقال إنه قرر تشكيل لجنة برئاسة اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة لبدء إجراءات نقل تبعية المطار إلى المحافظة.

وأشار إلى أنه يُجرى وضع خطة لتطوير المطار ليصبح أحد المطارات العالمية، ومن المقرر إقامة موقف للسيارات لنقل السياح من وإلى المطار، موضحا أن مساحة مطار طابا تبلغ ما يقرب من 11 ألف فدان، ويبعد عن مدينة طابا قرابة 29 كيلو مترا، وعودته تسهم في تنشيط الحركة السياحية بمنطقة طابا نويبع.

إنشاء 116 بيتا بدويا

وأكد المحافظ، في تصريحاته، الموافقة علي إنشاء 116 بيتا بدويا في مدينة طابا، بتكلفة 100 مليون جنيه، ضمن برامج مباردة «حياة كريمة».

وتابع أنه جرىى توزيع هذه البيوت على مختلف التجمعات البدوية والوديان التابعة لمدينة طابا، وسيقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذ المشروع العام المقبل لتصبح طابا أول مدينة بلا عشوائيات.