جنوب سيناء تستعد لانطلاق مؤتمر مكافحة الفساد غدا بـ«منع الإجازات»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أنهت استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد غدا الاثنين، حيث قام، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الأخيرة قبيل انطلاق المؤتمر.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تفقد مقر إقامة الوفود المشاركة، وشدد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي من الوقود داخل المحطات، وقال إن مديرية التموين راجعت رصيد السلع التموينية الموجودة بالمدينة ومراقبة الأسواق.

وأشار إلى المرور علي فنادق إقامة المشاركين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومراجعة الإجراءات الصحية المتبعة.

منع الإجازات

وأكد «فودة»، أنه أصدر قرارا بمنع الإجازات اعتبارا من اليوم الأحد حتى الأسبوع المقبل في كل قطاعات الصحة والتموين الإسعاف، وكل الجهات المعنية بالمؤتمر، مضيفا أنه تقرر العمل بنظام الورديات طوال اليوم مع فتح غرفة العمليات المركزية.

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع الإجراءات البيئية في المدفن الصحي وعدم السماح بإشعال حريق للتخلص من القمامة، وقال إنه جري عمل برنامج ترفيهي للوفود المشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد، بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وأضاف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت الطوارئ، وبدأت في زيادة كميات المياه التي تضخ للمدينة مع مراجعة السيارات التي قد تستخدم في حال سقوط أمطار، إضافة إلى تجهيز معدات إزالة وشفط المياه والرواسب.

شرم الشيخ مدينة خضراء

وذكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ هي درة المدن السياحية في مصر وإفريقيا، وقد عادت سياحة المؤتمرات إليها بعد غياب بسبب جائحة كورونا، موضحا أن المدينة سوف تستضيف لمؤتمر الدول الأطرف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ اواخر عام 2022.

وقال إنه أصدر قرارا أمس بتحويل كل سيارات الأجرة التاكسي الموجودة بشرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي حفاظا على البيئة، وإنه منح مهلة للانتهاء من هذا العمل خلال 6 أشهر.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بوضع الملصقات الخاصة بالهوية البصرية على السيارات، لظهور مدينة السلام بالمظهر اللائق أمام الضيوف من مختلف الجنسيات وجعل المدينة صديقة البيئة مع تطبيق عقوبات مشددة على المخالفين.