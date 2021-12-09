«صحة جنوب سيناء»: لا وجود لحالات متحور كورونا.. وتشديدات في الحجر الصحي

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح خاص، إن المحافظة خالية من متحور كورونا الجديد المعروف باسم «أوميكرون»، مضيفا أن محافظة جنوب سيناء هي أقل المحافظات على مستوى الجمهورية بالنسبة لأعداد المصابين بفيروس كورونا أو الوفيات.

وأكد «رخا» أن المحافظة تخطت في التطعيمات نسبة 200% من عدد السكان لأن التطعيمات تكون شاملة كل من يعمل علي أرض جنوب سيناء، وقال إن المواطنين لديهم ثقافة عالية بالنسبة للحصول علي اللقاح في كل المدن ومعظم المواطنين حصلوا على جرعتين الأولى والثانية.

وقال «رخا» إن إدارة الحجر الصحي تقوم بفحص كل الركاب القادمين إلي جنوب سيناء سواء عن طريق الجزر أو البحر أو البر، ويجرى عمل تحليل PCR لأي راكب ليس لدية شهادة ممغنطة تفيد حصوله على اللقاح أو تحليل حديث.

ندوات تثقيفية للتوعية ضد كورونا

وقال الدكتور أيمن رخا، إن فريق الثقافة الصحية بالمديرية مازال يقوم بعمل ندوات تثقيفية داخل مدارس المحافظة، حيث جرى عمل ندوتين في مدرستي طه حسين الإعدادية، ورفاعة الطهطاوي الإعدادية حول فيروس كورونا المستجد وخطورته علي الفرد والمجتمع، وجري توضيح كيفية منع انتشاره وطرق لمواجهة فيروس كورونا.

وشرح فريق الصحة أسباب انتشار الفيروس بسرعة في العالم، وأهمية الحصول علي اللقاح الذي يقلل من أعراض الإصابة، إلي جانب أهمية الحصول علي اللقاح والأعراض التى تحدث للمتلقي.

ندوة تثقيفية عن النظافة الشخصية والتغذية السليمة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى عقد ندوة تثقيفية بمدرسة الأهرام التجريبية بمدينة طور سيناء، عن طريق فريق الثقافة الصحية بالمديرية، برئاسة الدكتورة سومية عناني مدير الإدارة، وكانت المحاضرة عن النظافة الشخصية وكيفية اتباع الطرق السليمة لتنفيذها ولتقليل انتقال العدوى، وجرى الحديث عن طرق التغذية السليمة وفوائدها للجسم وللحفاظ على صحة الإنسان.